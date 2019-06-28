РФС опроверг информацию о госпитализации Никиты Симоняна

Российский футбольный союз (РФС) опроверг информацию о госпитализации первого вице-президента организации Никиты Симоняна. Ранее СМИ сообщили, что 92-лений ветеран футбола находится в реанимации, куда был доставлен на карете скорой помощи.

"Никита Симонян находился на плановом обследовании в одной из московских больниц и уже вернулся домой, – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС. – О его госпитализации речи не идет".

Напомним, что Симонян является автором 160 голов за "Спартак" – это лучший показатель в истории "красно-белых". Он является четырехкратным чемпионом СССР в составе клуба в качестве игрока, а также двукратным чемпионом страны – уже в роли тренера. Также он выступал за сборную СССР, в составе которой становился Олимпийским чемпионом.