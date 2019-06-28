Сын Мадуро попал под американские санкции

Министерство финансов США включило в санкционный список сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро-младшего 1990 года рождения, сообщает ТАСС.

Отношения между Каракасом и Вашингтоном обострились до предела в январе этого года, когда американские власти попытались устроить в Венесуэле госпереворот. Вскоре после проведения в Венесуэле очередных президентских выборов и приведения к присяге главы государства Николаса Мадуро, ряд западных стран во главе с США заявили о признании главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо временным президентом. В стране начались акции протеста.

Кроме того, 28 января Вашингтон объявил о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании PDVSA. 23 марта под американские санкции также попал государственный Банк экономического и социального развития Венесуэлы. 5 апреля список санкций вновь был расширен: в него добавили еще две нефтяные компании, танкер, перевозящий сырье из Венесуэлы на Кубу, и 34 судна, принадлежащих компании PDVSA.