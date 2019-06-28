Абэ рассказал гостям историю про лифт и угостил чертом фри

В Осаке мировые лидеры собрались на прием от имени премьера Японии Синдзо Абэ.

Как сообщает ТАСС, гостей угощали блюдами японской кухни. В качестве закуски был подан флан из запеченной сладкой кукурузы с желе из ракообразных и листьями шисо. Затем был подан бульон из щукорылого угря с баклажаном. Также гостям предложили морского черта, жаренного во фритюре, с цитрусовой приправой.

Основным блюдом была говядина "Тадзима", завернутая в бабмуковые листья. А на десерт принесли белый персик, вафли "монака" с тремя вкусами, чай из сакуры и сакэ.

Президент России Владимир Путин пришел на банкет со своим термосом. Дмитрий Песков пояснил, что у российского лидера там был чай.

Банкет прошел в зале приемов на территории Осакского замка. В своем вступительном слове Абэ рассказал, что замок был построен в XVI веке. Он стал символом города. Но в эпоху Мэйдзи в 1868 году замок был практически разрушен.

Во время реставрации к замку приделали лифт, чтобы обеспечить доступ для людей с ограниченными возможностями. Однако многие японцы были недовольны, так как, по их мнению, это не соответствует облику средневекового сооружения.