Список нежелательных организаций пополнился Free Russia Foundation

В перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых является нежелательной на территории России, включен фонд "Свободная Россия".

Об этом сообщил директор департамента Министерства юстиции России Андрей Чумаков. Такое решение принято в пятницу, 28 июня, в соответствии с Федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", а также на основании решения заместителя Генерального прокурора России. В соответствии с перечнем деятельность международной неправительственной организация Free Russia Foundation теперь признана нежелательной на территории России, сообщает РИА Новости.