"Рубин" в пятый раз за семь лет сменит клубную эмблему

Футбольный клуб "Рубин" начнет сезон-2019/20 с новой эмблемой. Для казанцев этот ребрендинг, который произойдет в ближайшее время, будет уже пятым за последние семь лет.

Смена логотипа – инициатива спонсора клуба. Как сообщает "БИЗНЕС Online", руководство "Рубина" планировало ребрендинг еще в 2018 году, а работу над новым логотипом начали в 2017 году.

Новый логотип казанцев выполнен в едином цвете, зилант на нем смотрит не наверх, а прямо. Изменился шрифт, а вместо дугообразной формы верхней части щита и надписи выбран вариант с прямыми линиями.

Напомним, "Рубин" в минувшем сезоне с 36-ю очками занял 11-е место в турнирной таблице. По итогам сезона клуб покинул наставник Курбан Бердыев, а также тренеры Александр Мацюрой, Якуб Уразсахатов и Владимир Кулаев.