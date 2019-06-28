Кадыров согласился с Путиным по поводу предателей

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал свое мнение насчет слов президента России о предательстве.

Ранее Владимир Путин дал интервью газете The Financial Times. Во время него он назвал предательство самым большим преступлением, которое может быть на Земле. Также российский лидер отметил, что предатели должны быть наказаны.

Рамзан Кадыров согласился со словами президента. По его мнению, предательство своего отечества, родины и государства стоит в особом ряду и должно быть наказуемо в "самой жесткой и суровой форме, как и предусмотрено законом". Об этом глава Чечни написал в своем канале в Telegram.

Также Кадыров критично высказался в адрес россиян, которые открыто льют воду "на мельницу врагов России", делятся с ними информацией, полученной в период пребывания на государственных должностях. За это, по мнению главы Чечни, людей нужно призывать к строгой ответственности.

Рамзан Кадыров уверен в том, что любые попытки создания в России "пятой колонны", вне зависимости от того, кто бы за этим ни стоял, следует воспринимать как предательство и измену.

В заключении своего поста глава Чечни назвал Россию великой державой, которая никогда и никому не позволит диктовать свою волю.