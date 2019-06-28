28 июня 201920:20
Словацкая контрразведка поведала об активности китайских и российских агентов
Российские и китайские спецслужбы проявляют наибольшую активность в попытках проникнуть во властные структуры Словакии.
В докладе Словацкой информационной службы говорится о том, что россияне пытались вербовать агентов в госорганах, органах безопасности, обороны и энергетики. А китайцы собирали материалы в области информационных технологий, передает РИА Новости.
Впрочем, большая часть доклада посвящена ситуации с нелегалами. Чаще других стремятся получить право на проживание в Словакии граждане Ирана, Украины, России, других стран бывшего СССР. За это они платят посредникам большие деньги.
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