Словацкая контрразведка поведала об активности китайских и российских агентов

Российские и китайские спецслужбы проявляют наибольшую активность в попытках проникнуть во властные структуры Словакии.

В докладе Словацкой информационной службы говорится о том, что россияне пытались вербовать агентов в госорганах, органах безопасности, обороны и энергетики. А китайцы собирали материалы в области информационных технологий, передает РИА Новости.

Впрочем, большая часть доклада посвящена ситуации с нелегалами. Чаще других стремятся получить право на проживание в Словакии граждане Ирана, Украины, России, других стран бывшего СССР. За это они платят посредникам большие деньги.