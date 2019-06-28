Упавшее дерево убрали с путей голубой ветки метро

По Филевской линии столичного метро снова ходят поезда, упавшее дерево убрано с путей. На это ушел примерно час.

Инцидент произошел между "Пионерской" и "Багратионовской", напоминает "Интерфакс". Пассажиров пришлось высадить на ближайших станциях, никакой угрозы их жизням не было.