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Саммит G20 в Осаке 15 минут назад

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28 июня 201921:22 Павел Зарубин

Путин и Трамп поднимают стаканы: эксклюзивные подробности саммита G20

Путин и Трамп поднимают стаканы: эксклюзивные подробности саммита G20

Главные международные новости сегодня приходили из японской Осаки, где открылся саммит лидеров 20 крупнейших экономик мира. За их встречами — публичными и закрытыми — следят тысячи журналистов. Но событием дня стала встреча Путина и Трампа. Ажиотаж вокруг этих переговоров президент США сравнил с вручением "Оскара". Возможно потому, что сначала было шумно, а потом вполне содержательно.

Путин со своим знаменитым теперь уже стаканом, Трамп — с бокалом, Абэ, сидящий между ними, заливисто смеется. Это, конечно, ключевые кадры дня, которые еще долго будут обсуждать. Путин и Трамп в приподнятом настроении. Меркель с интересом разглядывает, что у Путина за термос такой (в нем чай). Совместный ужин мировых лидеров — это, по сути, продолжение встреч, начатых в 3 часа ночи по московскому времени.

Первые кадры, сделанные на переговорах президентов России и США: Трамп пытается использовать свой фирменный прием, резко потянув руку коллеги на себя.

"Для меня большая честь находиться здесь с президентом Владимиром Путиным, с членами наших делегаций. Нам предстоит обсудить многое, включая торговлю, вопросы разоружения, возможно, протекционизм в хорошем смысле слова. И многое другое. У нас была хорошая встреча раньше, у нас очень хорошие отношения, и мы с нетерпением ждем начала этой встречи. Очень много позитивных изменений могут произойти благодаря нашим взаимоотношениям, так что большое спасибо, Владимир", — заявил президент США Дональд Трамп.

"Не могу не согласиться с господином президентом, нам есть, о чем поговорить. Все темы обозначены. Мы давно не виделись, еще со времен встречи в Хельсинки, правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались вместе. Спасибо за внимание", — ответил президент России Владимир Путин.

Немногочисленные встречи Путина и Трампа уже всех приучили: лучше не ожидать слишком многого. Американский президент говорит одно, а на следующий день уже другое. Но когда встречаются лидеры России и США, интерес всегда огромен, так что за несколько минут до этого рукопожатия кулуары саммита G20 были наэлектризованы.

Дважды на подобных саммитах встречи отменялись в самый последний момент: во Вьетнаме и в Аргентине. Но в этот раз были важные признаки, что встреча действительно состоится: помощники в белых перчатках разглаживали российские и американский флаги, причем за российский отвечал сотрудник Белого дома. С американским полотнищем оказалось что-то не так, и его привязали к флагштоку. Американская пресс-служба раздала тем редким журналистам, что были аккредитованы на встречу, карточки фиолетового цвета.

Первым в комнате двусторонней встречи появился американский президент. Руки на поясе, уточняет у помощников, какие вопросы, собственно, нужно обсудить в первую очередь. Во рту освежающая конфета.

- Как дела, все ли у вас хорошо? - спрашивает Трамп у журналистов.

- Все хорошо, отправляем материал домой.

- Аккуратней, здесь много журналистов.

- Все нормально, они очень честные и порядочные, — смеется Трамп.

На последнем саммите G20 Трамп отменил встречу с Владимиром Путины в последний момент, заявив, что встречи не будет, пока не будут освобождены украинские моряки. Прошло 7 месяцев, и Трамп даже не вспомнил об этом.

Когда журналистов пустили в зал, Путин и Трамп уже сидели на своих местах. Камеры успели запечатлеть момент, как американский президент интересуется у российского атмосферой встречи. "Все хорошо", — отвечает Путин.

Собственно, слова президентов, которые они произнесли публично, заняли меньше минуты. После этого журналисты пытались выкрикивать вопросы, но лидеры двух стран только посмеивались. Правда, на один из выкриков американских журналистов про российское вмешательство в выборы Трамп все-таки отреагировал:

- Не вмешивайтесь в выборы!

В переговорах с российской стороны участвовали министры иностранных дел, помощник президента по внешней политике. Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова американский президент вообще почему-то решил похлопать по плечу. От американцев помимо Помпео и Болтона присутствовали еще дочь Трампа и его зять.

Переговоры Путин и Трампа длились 1 час 20 минут. Конечно, мало для проблем такого масштаба, какие есть сейчас между Россией и США, но встреча важна уже сама по себе.

"Говорили о Сирии, мельком об Украине. Говорили и про дела в Ближневосточном регионе, о ситуации в Персидском заливе, в Оманском заливе, вокруг Ирана. Ну, и о стратегической стабильности. О том, что необходимо гонку вооружений не допускать, необходимо начать диалог. Мы ко всем этим разговорам готовы. Посмотрим, как американские коллеги будут работать после этой очень важной, по-моему, и конструктивной встречи", — рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Была упомянута необходимость все-таки по линии специалистов начинать переговоры по разоруженческой тематике, по стратегической стабильности. Это переговоры, которые не проведешь за месяц, даже за год. Они гораздо более сложные, требуют комплексного подхода. Желание это делать сегодня было выражено", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие победы в Великой отечественной войне 9 мая 2020 года. Президент США прореагировал очень позитивно", — добавил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Впрочем, нынешний американский президент всегда и все называет "многообещающим", "впечатляющим" и "великим". Вопрос в том, что и как будет происходить в реальности.

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