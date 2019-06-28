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Саммит G20 в Осаке 22 минуты назад
Саммит G20 в Осаке: итоги первого дня
Первый день саммита в Осаке завершен. Лидеры "двадцатки" успели обсудить замедление мирового экономического роста и угрозу протекционизма для мировой торговли, а пресса — отметить распад старых связей между ведущими державами и рождение новых. Японскую "двадцатку" уже назвали форумом двусторонних встреч. График Путина — один из самых напряженных — начался с неформального саммита БРИКС и закончился серией переговоров "на полях".
Даже такояки — жареные шарики из осьминогов (главный осакский специалитет) — в эти дни здесь со вкусом "большой двадцатки". Канадский шарик — с кленовым сиропом, американский — под соусом барбекю. Такими же деликатесами угощали и лидеров. Но это, конечно, лишь фон для кухни политической.
У входа в древнюю крепость Осаки японский премьер Абэ встречает глав государств, что формируют 85 процентов мирового ВВП и 75 — мировой торговли.
Путин приезжает в замок под гул вертолетов. Их большие переговоры пройдут завтра, но и здесь Путин и Абэ обмениваются явно не дежурными фразами.
Одной из первых в замке появилась Меркель — бодрой походкой, словно и не было накануне сильной дрожи, отчего бундесканцелярия была даже вынуждена сделать специальное заявление: ее программа остается без изменений. Но прежде — общая фотография.
Еще утром, в то время, как все лидеры улыбались и хлопали по плечу друг друга, Трамп протискивался в зал явно не в настроении. Выражение лица не изменилось и когда Макрон что-то ему шептал. То ли неработающий наушник, то ли трудности перевода, но когда фотографы попросили пожать руки, Трамп протянул лидерам Японии и Индии кулак.
Когда в 2008 "большая двадцатка" собиралась впервые, лидеры ставили перед собой задачу — выработать общее решение для спасения мировой экономики в разгар кризиса. Но за все это время, благодаря "стараниям" отдельных стран, проблем в экономике стало даже больше. Если сравнивать это с японской самурайской культурой, то получается, что вместо того, чтобы взять меч и разрубить узел экономических проблем, экономика совершила ритуальное харакири. Чтобы оживить ее, Путин в очередной раз и предлагает выход — систему ВТО нужно срочно реформировать. Еще до официальных переговоров "двадцатки" он встретился с лидерами стран БРИКС.
"Конечно же, требуется сформировать ясные, понятные правила работы транснациональных корпораций, которые бы не допускали монополизацию рынков и гарантировали свободный доступ к технологиям", — заявил президент России Владимир Путин.
Эта позиция понятна председателю КНР. Торгово-технологические войны, что развернули против Китая Соединенные Штаты, как раз в повестке его встречи с Трампом.
"Самый большой риск — это то, что некоторые развитые страны принимают протекционистские и односторонние меры, которые приводят к торговым конфликтам и экономической блокаде. Все это разрушает международно-торговый порядок и цепочку производства", — заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Путин и Си Цзиньпин продолжают разговор, что называется, на ногах. Это их четвертая встреча за месяц. Вскоре к разговору снова присоединится и индийский премьер Моди.
"Наши государства могли бы, например, совместно выступить в пользу укрепления авторитета Всемирной торговой организации и сохранения ее роли в качестве универсальной структуры, занимающейся регулированием международной торговли. Другая важная задача — вместе поддержать усилия по реформированию Международного валютного фонда. В более широком плане наше сотрудничество в формате РИК могло бы стать примером для создания современного, справедливого, многополярного мироустройства, отрицающего протекционизм, политику односторонних действий и нелегитимных санкций", — выступил с заявлением Владимир Путин.
Пока лидеры обсуждали мировые проблемы, первые леди катались на рикшах и кормили рыбок. На их фоне явно выделялся супруг Терезы Мэй — все-таки джентльмен. Ну, а журналистам в кулуарах в этот момент показывали последние японские разработки в области искусственного интеллекта. Всеобщая цифровизация — тоже одна из главных тем.
"Россия предлагает партнерам по объединению ряд перспективных проектов в информационно-коммуникационной сфере, развитию искусственного интеллекта. В прошлом году мы выступили в "Группе 20" с инициативой защиты прав онлайн-потребителей. Это предложение нашло определенное понимание. Надеемся, что партнеры по БРИКС продолжат вместе с нами продвигать в рамках "двадцатки" тематику о защите прав потребителей в Интернете", — сообщил Владимир Путин.
Все последние дни Осака жила ожиданием не только саммита, но и тайфуна — еще накануне лило как из ведра. Но в день открытия форума тучи ушли в сторону Токио, оставив журналистов без образных сравнений про шторм на экономическом и политическом фронте. Да и некоторые лидеры вели себя так, будто и проблем никаких. Вот Макрон — он то прижимал к себе премьера Индии, то трепал за руку, а потом игриво поправлял галстук президенту Аргентины. На встрече с Путиным бросился обниматься. Но был и серьезный разговор, при этом — на "ты": про Сирию и Иран, о ситуации на Украине.
"У нас накоплен очень большой опыт конструктивного сотрудничества по очень многим направлениям. Конечно, мы знаем и о проблемах, мы обсуждаем их", — сообщил президент России Владимир Путин.
"Для нас это возможность обсудить региональные вопросы, в частности, в рамках совбеза ООН мы можем обсудить ситуацию на Украине о соблюдении Минских договоренностей и мы надеемся, что обсудим это в июле", — отметил президент Франции Эммануэль Макрон.
Эту встречу "Группы 20" уже назвали саммитом двусторонних встреч, к ним ведь внимания гораздо больше, чем к самой "двадцатке".
С президентом ЮАР — о добыче полезных ископаемых и предстоящем саммите Россия-Африка. С лидером Южной Кореи — и это при том, что было далеко уже за полночь — о ситуации вокруг Северной Кореи. Путин недавно встречался с Ким Чен Ыном, а теперь это сделал и лидер КНР. Так что российско-китайская дорожная карта работает: Пхеньян готов отказаться от ядерной программы, но и ждет ответных шагов от Вашингтона.
"Можем обсудить вопросы, которые представляют взаимный интерес. Я имею в виду ситуацию в целом на Корейском полуострове. Как вы знаете, не так давно я встречался с лидером КНДР", — рассказал Путин.
А вот тема разговора с Терезой Мэй, для которой этот саммит еще и прощальная гастроль — в кресле премьера ей сидеть всего несколько дней — осталась за кадром. Мэй изо всех сил демонстрировала уровень отношений Британии и России. В прошлый раз она встречалась с Путиным на заре своего премьерства — три года назад и тоже на саммите "двадцатки". И вот вторая встреча — на закате карьеры.
Завтра, которое в Японии на самом деле уже наступило, "Группа 20" соберется, чтобы определиться с итоговым коммюнике. После чего переговорный марафон у Владимира Путина продолжится.
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