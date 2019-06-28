И поплавать, и полетать: в Шереметьеве "предлагают" водные процедуры

Сотням людей, которые сегодня собирались улететь из Шереметьева, пришлось для начала принять водные процедуры. Трасс к терминалу B напоминала море, в котором в свободное плавание уходили такси, захлебывались автобусы, тонули легковушки.

Среди пассажиров зайцев нет — все с билетами на самолет, да и водителя грузовика вряд ли зовут Мазай. Но картина точно по Некрасову. С последних сухих островков в кузов запрыгивают промокшие люди, а затем на спасительную сушу.

"Кто бы мог подумать — на фуре на работу", — комментируют пассажиры "спасательного" транспорта.

На платформу помещаются человек двадцать-тридцать. Счастливчиков подбирают проходящие грузовики. Остальным приходится идти вброд. Подтопленный участок на пересечении Шереметьевского и Лобненского шоссе разделил терминал B аэропорта и парковку, на которой оставляют машины туристы, встречающие, сотрудники авиакомпаний.

Марина с дочерьми только что вернулась из Греции.

"Ну, мы уже привыкли плавать и теперь вот опять пойдем. Как здесь, кролем или чем?", — отшучивается женщина.

На месте подтопления движение встало, но находились и те, кто был готов броситься в омут с головой.

Проехать место подтопления могли только машины с высокой посадкой — автобусы, грузовики или, например, спецтранспорт. Но есть отчаянные люди, которые пытаются преодолеть это место на легковых автомобилях. Результат очевиден — в итоге машину просто приходится бросать.

Но даже десятки утопленных машин не останавливали отчаянных. Временами дождь усиливался, уровень воды поднимался. Сегодня был случай: водитель такси и рад бы сесть на мель, но машину понесло по течению. Пришлось выпрыгивать из окна и отталкивать автомобиль, словно катер от пирса. И даже пассажирам автобусов не удавалось выйти сухими из воды.

В Шереметьеве утверждают: аэропорт работал без сбоев. Рейсы не задерживали, погода несмотря на дождь — летная. Но какой в этом прок, если за штурвалом не будет пилота. Поэтому стюардессы, штурманы и командиры экипажей, закатав форменные штаны, спешили к вылету. Да и сами лайнеры изрядно подмочили шасси. На летном поле скопилось много воды, впрочем, она довольно быстро ушла.

А вот на месте затопления, такое ощущение, что ливневой канализации нет вообще. Возможно, ее повредили во время стройки, которая по-прежнему идет возле терминала. Воду без перерыва откачивают мощными насосами. Правда, куда и как долго это придется делать — неизвестно.