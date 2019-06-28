"Яму" закрыли на ремонт: молодежь недовольна, местные жители счастливы
В Москве закрыли амфитеатр на Хохловской площади, который в народе называют просто "Ямой". Там собирались компании молодежи, чаще всего нетрезвой. На это жаловались жители соседних домов. Там же орудовал грабитель с отравленной газировкой.
Здесь больше не поют, не дерутся и не пьют. Вместо веселящейся молодежи на Хохловской площади — рабочие и техника. Повсюду висят объявления: общественное пространство "Яма" находится на ремонте.
"Ограждения на Хохловской площади выставлены временно для проведения работ по текущему содержанию данной территории", — пояснила пресс-секретарь префекта Центрального округа Москвы Елена Седина.
Но завсегдатаи заподозрили, что их любимое место отдыха вообще хотят закрыть.
"Оно уже стало домом для очень большого количества молодежи. Здесь скорее было хорошо, чем плохо", — говорит Дмитрий Койфман.
Зато жители соседних домов, услышав новость, сами были готовы пуститься в радостный пляс.
"Очень хорошо! Потому что без конца приезжают сюда со всей Москвы, устраивают выпивон и драки. Безобразие полное!" – возмущается женщина.
Хохловская площадь — археологический памятник под открытым небом. Во время строительства здесь обнаружили участок крепостной стены Москвы XVI века, после чего работы остановили. Десять лет здесь зиял котлован, заливался дождями, подпитывался подземными водами. Здесь даже поселились утки. Потом болото осушили, облагородили. Но по сути яма в этом месте осталась, только уже культурно-тусовочная.
Построенный амфитеатр стал центром притяжения молодежи: концерты по вечерам, спиртное рекой, драки, кражи. Задержанный на днях Мурат Сабанов здесь травил своих жертв и грабил. Регулярно происходили стычки с полицией.
"По сути Древний Рим пришел к нам сюда. Что такое античный амфитеатр? Это гладиаторские бои. И у нас здесь на Покровском бульваре и Хохловской площади стали проходить гладиаторские бои между отдыхающими, активистами, людьми и ОМОНом", — говорит научный руководитель отдела исследований подземных сооружений ВООПиК Сергей Ярцев.
Жители требовали закрыть место, а завсегдатаи создали движение в поддержку. Сохранится ли место в привычном виде, станет известно на следующей неделе, когда закончат ремонт и уберут ограждения.
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