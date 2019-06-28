Nord Stream 2 отозвала одну из трех заявок в Дании, которую рассматривали более двух лет. Такая неопределенность компанию не устроила.

Все три заявки касаются района острова Борнхольм, напоминает "Интерфакс". Решение по двум оставшимся пока не принято.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что СП-2 построен на 60 процентов, а 130-километровый датский участок можно проложить примерно за пять недель.