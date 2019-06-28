Взаимный интерес и дружелюбие: Песков сообщил подробности встреч в Осаке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал "России 24" подробности встреч Владимира Путина с руководителями стран G20 в Осаке.

Так, по его словам, беседа с американским лидером Дональдом Трампом не стала каким-то обменом претензиями: главы двух государств обозначили актуальные проблемы. В частности, была обсуждена ситуация в Иране, а также кризисы в Сирии и на Украине. Стороны коснулись и финансовых вопросов, еще поговорили о разоружении. И Путин, и Трамп демонстрировали взаимный интерес.

Говоря об этих переговорах, Песков призвал не забегать вперед и "извлекать правильные уроки из прошлого". Кроме того, он подчеркнул, что многие вещи не были обсуждены (например, аресты и приговоры для россиян, инциденты с дипсобственностью и другие вопросы), но о них "никто не забыл".

Ожидается, что переговоры будут продолжены главами Минфинов России и США – Антон Силуанов и Стивен Мнучин встретятся до конца недели.

Увиделся Владимир Путин и с британским премьером Терезой Мэй, тон которой был дружелюбен и конструктивен. Она получила все "необходимые пояснения" касательно дела Скрипалей и дала понять, что Лондон заинтересован в сотрудничестве с Москвой.

Также в пятницу Владимир Путин пересекся со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, которого пригласил посетить Россию, а на субботу запланирована встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Вероятно, будет затронута работа нормандской четверки: после смены президента на Украине этот формат может быть реанимирован. Пока что поводов для встречи на высшем уровне нет, но помощники лидеров входящих в эту группу стран могут собраться "в обозримой перспективе".