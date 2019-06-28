Европейские игры. Российские велогонщики завоевали золото в командном пасьюте

Российские велогонщики завоевали золото в командном гонке преследования на вторых Европейских играх, которые проходят в столице Белоруссии – Минске.

Медаль высшего достоинства России принесли Глеб Сырица, Иван Смирнов, Лев Гонов, Никита Берсенев. Второе место заняли итальянцы, третье – швейцарцы, которые в борьбе за бронзу оказались сильнее белорусов.

Сборная России с 74 наградами лидирует в общекомандном зачете Европейских игр. На счету российских спортсменов 33 золотых, 16 серебряных и 25 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.