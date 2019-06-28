В Москве нашли офис, где "рисуют" подписи за депутатов: полиция проверяет информацию

Московская полиция начала проверку по факту появившейся информации об обнаружении в Москве офиса, где якобы подделывают подписи для регистрации кандидатов в Московскую государственную думу.

Глава штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков опубликовал в Twitter пост, в котором рассказал об обнаружении в Москве офиса, где якобы "рисуют" подписи за кандидатов депутаты. Среди тех, в пользу кого делались "липовые" подписи, оказались член федерального политического комитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин, актер Андрей Соколов, директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм и многие другие.

На сайте ГУ МВД России по Москве сообщается, что началась проверка данной информации. Офис, где осуществляется фальсификация подписей граждан, якобы находится в одном из домов на Краснопресненской. Сотрудники полиции выехали на место происшествия. В настоящее время там работает следственно-оперативная группа.

Актер Андрей Соколов уже прокомментировал обвинение в свой адрес, сообщает РИА Новости. По его словам, подобные сообщения появлялись уже и в прошлые годы. Соколов заявил, что у него была встреча с волонтерами, которые помогают собирать подписи и ходят "от двери до двери". "Могу сказать, что уже собрал достаточно подписей, поэтому незачем этим заниматься и я не думаю, что этим занимались волонтеры", — отметил актер.

Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва должны состояться в единый день голосования — 8 сентября.