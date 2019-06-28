Швейцарский форвард Эмболо перешел из "Шальке" в "Боруссию"

Швейцарский нападающий "Шальке" Брель Эмболо продолжит карьеру в менхенгладбахской "Боруссии", 22-летний футболист подписал соглашение с "черно-бело-зелеными", рассчитанное на четыре сезона – до лета 2023 года.

Подробности перехода не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, команда из Гельзенкирхена выручила на продаже футболиста порядка десяти миллионов евро.

Напомним, уроженец Камеруна является воспитанников швейцарского "Базеля". Откуда перешел в стан "горняков" летом 2016 года за 26,5 миллиона евро. В минувшем сезоне в составе "Шальке" принял участие в 28 играх во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре голевых передачи.