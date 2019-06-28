Новости Спорт

Все видео этой рубрики
28 июня 201921:25

Швейцарский форвард Эмболо перешел из "Шальке" в "Боруссию"

borussia.de

Швейцарский нападающий "Шальке" Брель Эмболо продолжит карьеру в менхенгладбахской "Боруссии", 22-летний футболист подписал соглашение с "черно-бело-зелеными", рассчитанное на четыре сезона – до лета 2023 года.

Подробности перехода не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, команда из Гельзенкирхена выручила на продаже футболиста порядка десяти миллионов евро.

Напомним, уроженец Камеруна является воспитанников швейцарского "Базеля". Откуда перешел в стан "горняков" летом 2016 года за 26,5 миллиона евро. В минувшем сезоне в составе "Шальке" принял участие в 28 играх во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре голевых передачи.

Сейчас

20:27

Взаимный интерес и дружелюбие: Песков сообщил подробности встреч в Осаке

20:16

Nord Stream 2 отозвала одну из трех заявок в Дании

19:57

Упавшее дерево убрали с путей голубой ветки метро

19:35

Список нежелательных организаций пополнился Free Russia Foundation

19:13

Сын Мадуро попал под американские санкции

19:02

Упавшее дерево остановило голубую ветку московского метро

18:33

Кайро вины не признал и был отправлен под домашний арест

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Саммит G20 в Осаке: итоги первого дня

Саммит G20 в Осаке: итоги первого дня

38 минут назад
Уровень воды в Ие превысил критическую отметку на три с лишним метра

Уровень воды в Ие превысил критическую отметку на три с лишним метра

3 часа назад
Кайро вины не признал и был отправлен под домашний арест

Кайро вины не признал и был отправлен под домашний арест

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 29 июня

13:45

Заявление для прессы по итогам российско-японских переговоров
20:00

Программа "Вести в субботу"

30 июня

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
Nord Stream 2 отозвала одну из трех заявок в Дании

Nord Stream 2 отозвала одну из трех заявок в Дании

54 минуты назад
Абэ рассказал гостям историю про лифт и угостил чертом фри

Абэ рассказал гостям историю про лифт и угостил чертом фри

1 час назад
Взаимный интерес и дружелюбие: Песков сообщил подробности встреч в Осаке

Взаимный интерес и дружелюбие: Песков сообщил подробности встреч в Осаке

39 минут назад
Прорыва в Вене не случилось

Прорыва в Вене не случилось

2 часа назад
Украинский транзит: Миллер заявил, что "будет весело"

Украинский транзит: Миллер заявил, что "будет весело"

6 часов назад
"Ахмат" отреагировал на новости об убийстве в Тольятти

"Ахмат" отреагировал на новости об убийстве в Тольятти

7 часов назад
Доллар и евро в июле сделают передышку на коррекцию

Доллар и евро в июле сделают передышку на коррекцию

15 часов назад
Бакшеев признался в надругательстве над останками и получил более 12 лет

Бакшеев признался в надругательстве над останками и получил более 12 лет

5 часов назад
Инцидент с пальцем: что произошло между Трампом и Санчесом

Инцидент с пальцем: что произошло между Трампом и Санчесом

3 часа назад
Освобожденные украинцы прилетели из Минска в Киев

Освобожденные украинцы прилетели из Минска в Киев

3 часа назад
В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

27.06.2019 12:15
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
И поплавать, и полетать: в Шереметьеве "предлагают" водные процедуры

И поплавать, и полетать: в Шереметьеве "предлагают" водные процедуры

8 минут назад
Путин и Трамп поднимают стаканы: эксклюзивные подробности саммита G20

Путин и Трамп поднимают стаканы: эксклюзивные подробности саммита G20

13 минут назад
Европейские игры. Российские велогонщики завоевали золото в командном пасьюте

Европейские игры. Российские велогонщики завоевали золото в командном пасьюте

45 минут назад
Кадыров согласился с Путиным по поводу предателей

Кадыров согласился с Путиным по поводу предателей

1 час назад
Список нежелательных организаций пополнился Free Russia Foundation

Список нежелательных организаций пополнился Free Russia Foundation

1 час назад
Сын Мадуро попал под американские санкции

Сын Мадуро попал под американские санкции

1 час назад
Кража полутора километров кабеля: поезда между Москвой и Питером снова ходят штатно

Кража полутора километров кабеля: поезда между Москвой и Питером снова ходят штатно

2 часа назад
Приложения для фиксации нарушений могут оказаться вне закона

Приложения для фиксации нарушений могут оказаться вне закона

2 часа назад
РФС опроверг информацию о госпитализации Никиты Симоняна

РФС опроверг информацию о госпитализации Никиты Симоняна

2 часа назад
Провал Рейндерса объяснили возвращением России в ПАСЕ

Провал Рейндерса объяснили возвращением России в ПАСЕ

2 часа назад
Второй абсолютный рекорд за день: во Франции – 45,1 по Цельсию

Второй абсолютный рекорд за день: во Франции – 45,1 по Цельсию

3 часа назад
Ми-17 с военными и грузом пропал в Индонезии

Ми-17 с военными и грузом пропал в Индонезии

3 часа назад
Олень снес мотоциклиста, мечтавшего стать блогером. Видео

Олень снес мотоциклиста, мечтавшего стать блогером. Видео

3 часа назад
Учителя - тоже люди? Строгие нравы против раскрепощенности

Учителя - тоже люди? Строгие нравы против раскрепощенности

3 часа назад
Разговор на "ты": Путин пригласил Макрона в Россию

Разговор на "ты": Путин пригласил Макрона в Россию

3 часа назад
Многие древние крокодилы были вегетарианцами

Многие древние крокодилы были вегетарианцами

4 часа назад
В Осаке Юнкер сыграл "Оду к радости многостороннего подхода"

В Осаке Юнкер сыграл "Оду к радости многостороннего подхода"

4 часа назад
Гаврилов съездил бы в Грузию, но его не пустят

Гаврилов съездил бы в Грузию, но его не пустят

4 часа назад
"Аэрофлот" заверил Соломатину, что аптечка на борту была

"Аэрофлот" заверил Соломатину, что аптечка на борту была

4 часа назад
Коллекторы напомнили ипотечникам о золотом правиле

Коллекторы напомнили ипотечникам о золотом правиле

4 часа назад
Джонсон и Хант тоже решили ответить Путину

Джонсон и Хант тоже решили ответить Путину

4 часа назад
В музее на Урале обнаружили оригинал картины Рубенса

В музее на Урале обнаружили оригинал картины Рубенса

4 часа назад
"Ястреб" ВВС США пять раз подлетал к России

"Ястреб" ВВС США пять раз подлетал к России

4 часа назад
Проблемы с "Дружбой": Белоруссия хочет повысить тариф почти на 22 процента

Проблемы с "Дружбой": Белоруссия хочет повысить тариф почти на 22 процента

5 часов назад
Полностью обновлённый мобильный Firefox доступен для тестирования

Полностью обновлённый мобильный Firefox доступен для тестирования

5 часов назад
Глава "Нафтогаза" Коболев заработал 11 миллионов долларов

Глава "Нафтогаза" Коболев заработал 11 миллионов долларов

5 часов назад
"Газпром" отчитался по ситуации с "Потоками"

"Газпром" отчитался по ситуации с "Потоками"

6 часов назад
Глава Рослесхоза сообщил о своей отставке

Глава Рослесхоза сообщил о своей отставке

6 часов назад
Антон Макарский трижды пытался уйти от жены, но не смог

Антон Макарский трижды пытался уйти от жены, но не смог

6 часов назад
"Осень" не задержится: скоро потеплеет, а дожди прекратятся

"Осень" не задержится: скоро потеплеет, а дожди прекратятся

7 часов назад
"Движение вверх" установило рекорд в Китае

"Движение вверх" установило рекорд в Китае

7 часов назад
В Новороссийске чиновница ударила журналистку по голове за неугодную съемку

В Новороссийске чиновница ударила журналистку по голове за неугодную съемку

8 часов назад
Крупные российские компании поддержат первую в мире онлайн-игру для слепоглухих

Крупные российские компании поддержат первую в мире онлайн-игру для слепоглухих

8 часов назад
Круглосуточно, без праздников и выходных: почти 5 тысяч человек строят ж/д часть Крымского моста

Круглосуточно, без праздников и выходных: почти 5 тысяч человек строят ж/д часть Крымского моста

9 часов назад
Вести.net: Samsung хочет выпустить еще один смартфон со сгибающимся экраном

Вести.net: Samsung хочет выпустить еще один смартфон со сгибающимся экраном

10 часов назад
Почему трясет Ангелу Меркель: возможные причины тремора канцлера Германии

Почему трясет Ангелу Меркель: возможные причины тремора канцлера Германии

10 часов назад
Топ-10 стран-производителей чая

Топ-10 стран-производителей чая

14 часов назад
Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома

Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома

19 часов назад