В Узбекистане аттракцион развалился во время работы

В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы. Металлическая конструкция переломилась пополам, в результате так называемая тарелка, в которой находились 8 человек, рухнула на землю с высоты семи метров. 20-летняя девушка погибла на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.

По факту возбуждено уголовное дело. Известно, что аттракцион был введен в эксплуатацию только в марте.