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Фотоконкурс имени Андрея Стенина 14 минут назад

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28 июня 201922:38

Конкурс имени Стенина: за лучшее фото можно проголосовать в Интернете

instagram.com

На сайте конкурса для молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина началось онлайн-голосование за лучшую работу.

Проголосовать можно до 23:59 по московскому времени 31 июля. Для участия в нем необходимо иметь аккаунт в одной из социальных сетей — "ВКонтакте", Facebook, Twitter или китайском сервисе Weibo. Победитель онлайн-голосования будет объявлен 1 августа, и автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.

Оксана Олейник – куратор конкурса, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" – отмечает, что интерес к фотографии растет с каждым годом. По ее словам, зритель становится избирательнее, он хочет видеть не просто красочную картинку, но историю, стоящую за ней.

"Онлайн-голосование всегда подогревает интригу – как соотнесется выбор интернет-аудитории с решением профессионального жюри, совпадут ли они в своих оценках", — говорит Олейник.

В сентябре конкурс им. Андрея Стенина объявит победителей на торжественной церемонии в Москве. Тогда же откроется выставка их работ и будет дан старт традиционному турне лауреатов.

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