Тема:
Состояние здоровья Бари Алибасова 4 минуты назад
Шоу удалось: как Алибасов заработал 26 миллионов на своей болезни
Пугающие новости от шоумена Стаса Барецкого: говорит, что так называемому "Брату — 3", который многие считали виртуальным проектом для хайпа на именах покойных Сергея Бодрова и Алексея Балабанова, все-таки быть. Дескать, съемки стартуют уже в следующем месяце, поскольку появились заинтересованные инвесторы. А заодно расширяется актерский состав: помимо уже заявленного синтолового мутанта Кирилла Терешина и Ольги Бузовой обещает задействовать в одной из ролей Бари Алибасова, да еще и вместе с тем самым лысым котом Чучей. Чем на экране будет заниматься животное, пока не уточняется. Сам же Бари Каримович, как утверждается, сыграет главного продюсера России и по совместительству — несостоявшуюся жертву некоего таинственного киллера. А вот о чем теперь уже можно говорить с уверенностью, так это о том, что Алибасов, по словам его пиар-директора, все более увлеченно участвует в "тщательно проработанном и поэтапно реализуемом шоу".
Неужели все ради прибыли? Ничего подлого, уверяют родные Алибасова, они не делали, ведь он шоумен, а значит, даже на собственном горе может делать деньги.
"И я, и отец привыкли делать деньги на всем, на чем можно делать деньги. И для меня, и для отца горе — это неприемлемая роскошь, не можем мы горевать", — говорит Бари Алибасов-младший.
История с Алибасовым с самого начала вызывала вопросы даже у репортеров светской хроники. Вот и в "Комсомольской правде" нашли нестыковки в диагнозе, описании отравления, а также странности после выписки из больницы.
"Это подтверждает, что они каждый день думали, какой поворот в этой истории придумать. Собственно, благодаря этой информационной шумихи им и удалось заработать", — говорит Алена Мартынова, заведующая отделом светской хроники "Комсомольской правды".
Заработать удалось 26 миллионов рублей — это интервью, эксклюзивные съемки и рекламные контракты.
Что в истории Бари было правдой, а что вымыслом, знают только близкие артиста. Врачи вообще усомнились в самом факте серьезности отравления. А вот в РАСО ничего удивительного не увидели. В российском шоу-бизнесе подобные заработки на трагедии регулярны.
"Действовал ситуативно. Ему было важно поднять цитируемость и узнаваемость в данным момент, руководствуюсь принципом "для достижения цели все средства хороши", если действительно все это было придумано", — считает Ксения Трифонова, вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО).
Обиженные поклонники, руководители фан-клубов сначала даже собирались подавать в суд за то, что их обманули. Но шансов возместить моральный вред нет, зато может быть еще один лишь повод для пиара Алибасова, когда тот придет в суд.
"Человек переволновался, обратился к специалистам, воспринял артиста как члена семьи и близкого родственника, переживал за него. Я лично как адвокат не усматриваю правовых оснований для предъявления претензий", — объясняет адвокат Андрей Некрасов.
Накануне гастрольного тура главного детища своей жизни — группы "На-на" — Бари Алибасов, кажется, даже не побоялся рискнуть своей жизнью. Ажиотаж, созданный на фоне болезни и исчезновения кота, позволил за считанные дни получить больше прибыли, чем за предстоящие концерты. Ведь группы из прошлого у современной молодежи почти не популярны.
Ранее по теме
-
PR-директор Алибасова рассказал о "затяжном сериале" с отравлением1 сутки назад
-
Врачи: отравление Алибасова - "абсолютная липа"3 суток назад
-
"Привет, Андрей!": Алибасов расцеловал Малахова и поинтересовался, кто он6 суток назад
-
Горжанкин уточнил, что с Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной6 суток назад
-
Отравление или пиар? Возвращение памяти Алибасову в вечернем шоу Малахова7 суток назад
-
У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества8 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Все встречи Путина в Осаке
- Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило. Видео
- Россиянам запретили держать дома медведей, львов и кобр
- Дело основателя "Рольфа": четыре миллиарда и 29 обысков
- Меркель вновь "активна и здорова"
Самое читаемое
-
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
- Трое молодых людей жестоко расправились с однокурсницей ради кредита
- Мама исчезнувшей балерины Большого театра впервые дала интервью
- Катастрофа Ан-24: пилот и техник ценою своих жизней спасли пассажиров
- Унитаз в виде трона: Интернет потрясли фото из особняка убитого депутата
Телеканал "Россия"
-
"История одного назначения": премьера 29 июня в 23.00!
- "Привет, Андрей!": Алибасов расцеловал Малахова и поинтересовался, кто он
- Ради спасения матери девушка готова продать свою почку
- Вышел трейлер романтического фильма "Серебряные коньки"
Вести.Экономика
-
Главный дизайнер Apple Джони Айв покидает компанию
- Китай резко сокращает импорт сельхозпродукции из США
- Путин: современный либерализм окончательно изжил себя
- Топ-10 стран-производителей чая
- США "не заинтересованы" в равноправной сделке с Китаем
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- Huawei представила мощный процессор для доступных смартфонов
- Bitcoin опять стоит $10 000. Почему?
- Honor и Huawei, которым достанется новый Android: список
- Vivo обещает зарядить смартфон за 13 минут
Авто.Вести.Ru
-
Автомобиль за 30-50 тысяч рублей: что можно купить по цене смартфона?
- Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома
- Audi представила обновленный Q7 (и кое-что привезла в Россию)
- "Патриот" с автоматом уже на подходе
- Первый экземпляр Toyota Supra продали за 132 млн рублей
Недвижимость
-
Землю с мусором и травой могут изъять
- Поликлиникам присвоят звезды, как отелям
- Мужчина замуровал вход в квартиру, которую продали за долги
- Подводные камни: что прячется за большой скидкой на квартиру
- Роман Абрамович хочет купить самую дорогую виллу в Израиле
- Найдены самые дешевые съемные квартиры в Москве
Вести.Медицина
-
Болит живот? Хорошо, если это не 30-сантиметровый червь
- Бутерброды привели к вспышке листериоза и смерти людей
- Как снять зуд от укусов насекомых: 4 простых и эффективных домашних средства
- Человек-дерево просит врачей об ампутации рук
- Почему люди отказываются от секса и так ли он вообще нам нужен
Вести в 20.00
-
Путин и Трамп поднимают стаканы
- Почему не справилась ливневка Шереметьево
- С тусовочной Хохловки прогнали молодежь
Вести-Москва
-
Трансфер грузовиками: дороги в Шереметьево затоплены
- Бесплатные справки по запредельным ценам: как юристы "помогают" пенсионерам в Москве
- Сбой на Октябрьской железной дороге: похищено полтора километра кабеля
- Вкладчиков финансовой пирамиды обманули на миллиард рублей
- Выходные: гала-концерт конкурса Чайковского, "Велоночь" и семейный отдых в Третьяковке
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
МРТ на ходу: портативный аппарат поместится даже в машине скорой помощи
- Во власти бактерий: темперамент детей зависит от микроорганизмов
- Медики подтвердили связь между деменцией и нарушением сердечного ритма
- Почти как живая: новая рыба-робот получает энергию от синтетической крови
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Скончалась мать Михаила Ефремова, актриса Алла Покровская
- Больше чем любовь. Юрий Визбор и Ада Якушева
- Друзья и коллеги вспоминают Андрея Харитонова
- Об итогах Международного кинофестиваля "Зеркало"
Москва 24
-
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится осеннее ненастье
- Телеканал Москва 24 попал в "дьявольскую" квартиру, откуда изъяли детей
- Уснувшую пассажирку забыли на борту самолета
- Момент взрыва автомобиля на МКАД попал на видео
- Пес спас младенца, брошенного матерью в парке