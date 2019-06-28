Шоу удалось: как Алибасов заработал 26 миллионов на своей болезни

Пугающие новости от шоумена Стаса Барецкого: говорит, что так называемому "Брату — 3", который многие считали виртуальным проектом для хайпа на именах покойных Сергея Бодрова и Алексея Балабанова, все-таки быть. Дескать, съемки стартуют уже в следующем месяце, поскольку появились заинтересованные инвесторы. А заодно расширяется актерский состав: помимо уже заявленного синтолового мутанта Кирилла Терешина и Ольги Бузовой обещает задействовать в одной из ролей Бари Алибасова, да еще и вместе с тем самым лысым котом Чучей. Чем на экране будет заниматься животное, пока не уточняется. Сам же Бари Каримович, как утверждается, сыграет главного продюсера России и по совместительству — несостоявшуюся жертву некоего таинственного киллера. А вот о чем теперь уже можно говорить с уверенностью, так это о том, что Алибасов, по словам его пиар-директора, все более увлеченно участвует в "тщательно проработанном и поэтапно реализуемом шоу".

Неужели все ради прибыли? Ничего подлого, уверяют родные Алибасова, они не делали, ведь он шоумен, а значит, даже на собственном горе может делать деньги.

"И я, и отец привыкли делать деньги на всем, на чем можно делать деньги. И для меня, и для отца горе — это неприемлемая роскошь, не можем мы горевать", — говорит Бари Алибасов-младший.

История с Алибасовым с самого начала вызывала вопросы даже у репортеров светской хроники. Вот и в "Комсомольской правде" нашли нестыковки в диагнозе, описании отравления, а также странности после выписки из больницы.

"Это подтверждает, что они каждый день думали, какой поворот в этой истории придумать. Собственно, благодаря этой информационной шумихи им и удалось заработать", — говорит Алена Мартынова, заведующая отделом светской хроники "Комсомольской правды".

Заработать удалось 26 миллионов рублей — это интервью, эксклюзивные съемки и рекламные контракты.

Что в истории Бари было правдой, а что вымыслом, знают только близкие артиста. Врачи вообще усомнились в самом факте серьезности отравления. А вот в РАСО ничего удивительного не увидели. В российском шоу-бизнесе подобные заработки на трагедии регулярны.

"Действовал ситуативно. Ему было важно поднять цитируемость и узнаваемость в данным момент, руководствуюсь принципом "для достижения цели все средства хороши", если действительно все это было придумано", — считает Ксения Трифонова, вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО).

Обиженные поклонники, руководители фан-клубов сначала даже собирались подавать в суд за то, что их обманули. Но шансов возместить моральный вред нет, зато может быть еще один лишь повод для пиара Алибасова, когда тот придет в суд.

"Человек переволновался, обратился к специалистам, воспринял артиста как члена семьи и близкого родственника, переживал за него. Я лично как адвокат не усматриваю правовых оснований для предъявления претензий", — объясняет адвокат Андрей Некрасов.

Накануне гастрольного тура главного детища своей жизни — группы "На-на" — Бари Алибасов, кажется, даже не побоялся рискнуть своей жизнью. Ажиотаж, созданный на фоне болезни и исчезновения кота, позволил за считанные дни получить больше прибыли, чем за предстоящие концерты. Ведь группы из прошлого у современной молодежи почти не популярны.