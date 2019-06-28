Сборная Марокко вышла в 1/8 финала Кубка африканских наций

В матче группового этапа Кубка африканских наций сборная Марокко обыграла команду Кот-д’Ивуара с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч у победителей встречи забил Форвард "Леганеса" Юссеф Эн-Несери.

Марокко одержал вторую победу на турнире, с шестью очками вышел в лидеры турнирной таблицы и гарантировал себе участие в 1/8 финала, ивуарийцы расположились на второй строчке, имея в активе три очка.