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28 июня 201923:15

Российские спортсмены завоевали девять медалей в восьмой день Европейских игр

Instagram / THE 2ND EUROPEAN GAMES 2019

Российские спортсмены завоевали девять медалей в восьмой день вторых Европейских игр, которые проходят в столице Белоруссии – Минске. Лишь одна награда была высшего достоинства.

В первые семь дней Игр-2019 россияне завоевали 72 награды – 32 золотых, 16 серебряных и 24 бронзовых. Самым богатым на достижения стал второй день, когда россияне занесли в копилку сборной России 21 медаль, из которых десять были золотыми.

В пятницу, 28 июня было разыграно 12 комплектов медалей. Российские спортсмены завоевали одну золотую и восемь бронзовых медалей. Золото взяли велогонщики Глеб Сырица, Никита Берсенев, Лев Гонов и Иван Смирнов в командной гонке преследования.

Сборная России с 81-й наградой лидирует в общекомандном зачете Европейских игр. На счету российских спортсменов 33 золотых, 16 серебряных и 32 бронзовых медали. В субботу, 29 июня будет разыграно 28 комплектов наград. Европейские игры завершатся 30 июня.

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