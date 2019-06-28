Восстановлено энергоснабжение в Сочи, нарушенное из-за подтоплений

Экстренные службы завершили оперативные работы по восстановлению электроснабжения в ряде поселков в Сочи.

В пятницу днем в Сочи прошли сильные дожди, из-за которых поднялся уровень воды в нескольких реках​​​. Они вышли из берегов и подтопили поселки Лесное, Каштаны и Дубравный. Вследствие чего было прервано электроснабжение порядка у 6 тысяч жителей Сочи, сообщает ТАСС.

С 27 по 30 июня на территории Краснодарского края действуют сразу пять экстренных предупреждений. На всей территории края существует вероятность возникновения происшествий, связанных с сильными дождями, градом, грозой, шквалистым ветром, на черноморском побережье могут сформироваться смерчи. В добавок ко всему в регионе сохраняется чрезвычайный класс пожарной опасности.