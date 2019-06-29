В Сочи откроют мемориал в память о погибших в авиакатастрофе над Черным морем

В Сочи в субботу откроют памятную стелу жертвам авиационной трагедии, которая произошла с Ту-154 в 2016 году.

Три года назад самолет, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту. На борту находились 92 человека (журналисты телеканалов НТВ, Первый, "Звезда", военнослужащие, ансамбль песни и пляски имени Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка). Все они летели в Сирию, чтобы поздравлять с Новым годом авиагруппу Воздушно-космических сил РФ. В катастрофе никто не выжил.

Открытие стелы (это раскрытая книга, на страницах которой изображен самолет и перечислены имена жертв трагедии) состоится в Адлерском районе на набережной реки Мзымта. Эта территория считается у горожан местом памяти. Здесь находятся памятники солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции, сообщает РИА Новости.