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Самолет Минобороны упал в Черное море 15 минут назад

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29 июня 201901:51

В Сочи откроют мемориал в память о погибших в авиакатастрофе над Черным морем

фото: Михаил Свешников

В Сочи в субботу откроют памятную стелу жертвам авиационной трагедии, которая произошла с Ту-154 в 2016 году.

Три года назад самолет, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту. На борту находились 92 человека (журналисты телеканалов НТВ, Первый, "Звезда", военнослужащие, ансамбль песни и пляски имени Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка). Все они летели в Сирию, чтобы поздравлять с Новым годом авиагруппу Воздушно-космических сил РФ. В катастрофе никто не выжил.

Открытие стелы (это раскрытая книга, на страницах которой изображен самолет и перечислены имена жертв трагедии) состоится в Адлерском районе на набережной реки Мзымта. Эта территория считается у горожан местом памяти. Здесь находятся памятники солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции, сообщает РИА Новости.

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