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Ситуация вокруг КНДР 55 минут назад

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29 июня 201902:29

Трамп пригласил Ким Чен Ына встретиться с ним на границе КНДР и Южной Кореи

EPA

Президент США Дональд Трамп пригласил северокорейского лидера Ким Чен Ына встретиться в ходе его поездки в Южную Корею.

Трамп вылетает в Сеул из японской Осаки, где он участвует в саммите G20, в субботу​​​. В своем Twitter американский президент написал, что готов встретиться с лидером КНДР в демилитаризованной зоне, "чтобы пожать ему руку и поздороваться", сообщает РИА Новости.

Трамп и Ким Чен Ын провели с 2018 года два саммита в Сингапуре и Ханое, посвященные возможному отказу КНДР от ядерного оружия. В Сингапуре был подписан документ, согласно которому Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. На саммите в Ханое конкретных результатов достигнуть не удалось.

В конце прошлой недели северокорейские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын получил письмо от Трампа и остался доволен его содержанием.   

Тем временем Трамп на год продлил санкции против КНДР, введенные с 2008-го по 2016-й год. Они будут отменены после ядерного разоружения этой страны.

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