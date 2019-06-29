Трамп пригласил Ким Чен Ына встретиться с ним на границе КНДР и Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп пригласил северокорейского лидера Ким Чен Ына встретиться в ходе его поездки в Южную Корею.

Трамп вылетает в Сеул из японской Осаки, где он участвует в саммите G20, в субботу​​​. В своем Twitter американский президент написал, что готов встретиться с лидером КНДР в демилитаризованной зоне, "чтобы пожать ему руку и поздороваться", сообщает РИА Новости.

Трамп и Ким Чен Ын провели с 2018 года два саммита в Сингапуре и Ханое, посвященные возможному отказу КНДР от ядерного оружия. В Сингапуре был подписан документ, согласно которому Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. На саммите в Ханое конкретных результатов достигнуть не удалось.

В конце прошлой недели северокорейские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын получил письмо от Трампа и остался доволен его содержанием.

Тем временем Трамп на год продлил санкции против КНДР, введенные с 2008-го по 2016-й год. Они будут отменены после ядерного разоружения этой страны.