Элтон Джон назвал "лицемерием" слова российского президента об отношении к ЛГБТ-сообществу

После интервью Владимира Путина газете Financial Times к нему обратился британский певец и композитор Элтон Джон.

Отвечая на вопросы журналистов издания, российский президент высказал мнение, что либеральная идея себя изжила и противоречит интересам подавляющего большинства населения​​​. По его личному мнению, надо дать возможность существовать разным идеям, но при этом важно не забывать про интересы большинства. Президент подчеркнул, что в России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

На свой странице в Instagram Элтон Джон написал:

"Уважаемый президент Путин, я был глубоко огорчен, когда прочитал ваше недавнее интервью Financial Times. Я категорически не согласен с вашим мнением о том, что политика, охватывающая многокультурное и сексуальное разнообразие, устарела в нашем обществе. Ваши слова о том, что вы хотите, чтобы представители ЛГБТ-сообщества "были счастливы" и что "у вас нет с этим проблем", кажутся мне лукавством".

Певец напомнил, что российские дистрибьютеры биографического фильма "Рокетмен" подвергли картину цензуре, удалив ряд сцен сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил после интервью Владимира Путина, что президенту близки идеи либерализма, но он против агрессивного навязывания их другим людям.