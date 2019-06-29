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Отравление Скрипалей 1 час назад

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29 июня 201903:44

Британские СМИ сообщили о третьем участнике отравления Скрипалей

bbc.com

"Би-би-си" раскрыло некоторые подробности пребывания в Лондоне Дениса Сергеева, который якобы является сотрудником военной разведки. Этот третий, как утверждает издание, имеет отношение к происшествию в британском Солсбери в 2018 году.

Псевдоним третьего (первым и вторым были, по заявлению западных СМИ, Александр Петров и Руслан Боширов) – Сергей Федотов. Он был генерал-майором и поддерживал связь с вышестоящими офицерами в Москве, утверждает британское издание.

Он прилетел в Лондон в аэропорт Хитроу 2 марта и улетел во второй половине дня 4 марта. А третьего числа, как уверяют иностранные журналисты, доехал до набережной Темзы, где у него могла быть встреча с Петровым и Бошировым, передает "Интерфакс".

За время своего визита в Британию он много раз выходил в интернет, используя соединения 3G и 4G и обмениваясь сообщениями в мессенджерах.

Бывший полковник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Скрипаль в 2006 году был признан виновным в государственной измене в пользу Британии. Впоследствии его помиловали, а после обмена разведчиками британцы ему предоставили гражданство своей страны.

В марте 2018 года в Солсбери Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим газом. Ответственность за покушение британские власти возложили на Россию, однако доказательств так и не предъявили до сих пор. В Москве обвинения отвергают. В результате международного скандала более 30 стран и организаций под британским нажимом выслало российских дипломатов; Россия ответила зеркально.

Накануне саммита G20 в Японии президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Лондон заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений и что шпионская возня (а причастность России, по словам президента, еще нужно доказать) не стоит межгосударственных отношений.

По заявлению российских дипломатов, за все это время нет никаких результатов расследования и никакой официальной версии. Все сливается через прессу, причем версии идут совершенно противоречивые. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова,  Тереза Мэй обвиняет Россию в связи с делом Скрипалей, но не приводит никаких доказательств.

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