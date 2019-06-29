ЧП в Иркутской области: людей спасают из зоны затопления

Уровень воды в реке Ия возле города Тулун в Иркутской области достиг 13 с половиной метров при критической отметке в семь. Продолжается эвакуация. Более 15 тыс. человек в области остаются без электроэнергии.

С четверга введен режим чрезвычайной ситуации: из-за проливных дождей начался паводок. В Тулуне подтоплено около тысячи домов, они все глубже уходят под воду и люди, которые сначала отказывались от эвакуации, обращаются за помощью к спасателям. К настоящему времени спасатели вывезли на лодках более 600 человек. Организован подвоз питьевой воды; по расчетам, ее должно хватить на 12 часов, передает "Интерфакс".

В целом в области без электроэнергии остался 31 населенный пункт, где проживают почти 16 тысяч человек. Наибольшее количество отключенных от электроэнергии находятся в Нижнеудинском районе.

Всего в области подтоплено около четырех тысяч домов, в которых проживает девять тысяч человек. Подтопления зарегистрированы в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском районах. Затоплен шестикилометровый участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь"; из Иркутска в Братск и из Красноярска в Иркутск движение сейчас невозможно.