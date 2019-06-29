Генсек ООН рассказал про растущее равнодушие политиков к теме климатических изменений

В Осаке, где проходит саммит G20, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и министры иностранных дел КНР и Франции на трехсторонней встрече обсудили борьбу с климатическими изменениями.

"Мы провели искренние и глубокие переговоры по борьбе с изменением климата и достигли еще большего взаимопонимания", — заявил министр иностранных дел КНР.

Генсек ООН не смог не заметить, что с каждым годом ослабевает желание политиков бороться с климатическими изменениями, сообщает РИА Новости. "Политическая воля угасает", — так охарактеризовал ситуацию Антониу Гутерреш.

Он также отметил, что конференция по изменению климата, которая недавно прошла в Бонне, "не увенчалась успехом".

Глава МИД Франции подтвердил дальнейшее тесное сотрудничество по климатическим вопросам с КНР.

Одной из основных тем в заключительный день саммита в японской Осаке станут проблемы экологии. Политики обсудят ситуацию с необходимостью сократить объемы пластикового мусора в Мировом океане.

Единение у лидеров "двадцатки" есть только по вопросу сокращения до нуля выбросов пластиковых отходов к 2050 году. По другим не менее важным вопросам единодушия у собравшихся нет.