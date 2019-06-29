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29 июня 201907:32

В Якутии отмечают праздник лета - Ысыах

В Якутии отмечают праздник лета - Ысыах

В Якутии отмечают главный национальный праздник — Ысыах. Он посвящен наступлению лета.

В программе — состязания исполнителей эпоса, а также конкурсы национального костюма и конского убранства, скачки, стрельба из лука.

Начиная с 2019 года, в этот праздник будут показывать якутские фильмы, известные своей самобытностью. А поскольку 2019-й в России объявлен Годом Театра, в столице республики представят лучшие спектакли местных коллективов, сообщает "Россия 24".

В 2018 году Ысыах вошел во Всемирный список самых привлекательных туристических объектов.

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