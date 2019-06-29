29 июня 201906:15
На реке Ока в Иркутской области прорвало дамбу
Представитель администрации Куйтунского района Иркутской области на селекторном совещании с муниципалитетами спикера регионального заксобрания Сергея Сокола сообщил о прорыве дамбы на реке Ока, притоке Ангары.
Если вода будет стремительно подниматься, то ожидается не менее трехсот пострадавших. Большинство жителей населенных пунктов, расположенных вдоль реки, уже собрались и выезжают к родственникам. В случае, если уехать некуда, местные власти предоставляют возможность разместиться в пункте временного размещения, передает ТАСС.
Паводок в регионе начался из-за проливных дождей. В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации.
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