Трамп: США готовы к честной торговой сделке с КНР

США и Китай выиграют от сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в начале встречи с президентом США Дональдом Трампом в Осаке.

"И Китай, и США получают выгоду от сотрудничества и проигрывают в случае конфронтации. Сотрудничество и диалог лучше, чем напряженность и конфронтация", — сказал Си Цзиньпин.

Дональд Трамп назвал Си Цзиньпина своим другом и сказал, что США готовы к честному торговому соглашению с КНР. "Мы можем достичь монументальных замечательных результатов для обеих наших стран", — цитирует РИА Новости заявление Трампа.

Говоря о нескольких раундах двусторонних торговых переговоров, Трамп отметил: "Мы были очень близки к заключению торговой сделки, но что-то случилось, когда немного оступились".

Итог встречи имеет большое значение для мировой экономики и финансовых рынков, которые в последние 18 месяцев находятся в подвешенном состоянии из-за торговой войны между США и Китаем. Она началась в 2018 году, после того как было объявлено, что торговый дефицит США с Китаем по итогам 2017 года достиг рекордного показателя в 375,2 миллиарда долларов.

Министр финансов США Стивен Мнучин в среду сообщил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90%, и возможность его заключения сохраняется.