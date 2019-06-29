Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну

В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.

Он считает, что Климкин позорит страну, и президенту нужно срочно отстранить его от должности, передает "Россия 24".

"Я считаю, что Климкин — это вообще позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы. А для дипломата, я считаю, внешность — это важно. Это элита, скажем так, государственной службы и всегда была элитой государственной службы, во все времена".

Это комментарий в ответ на публичное противостояние между президентом Украины и главой МИДа.

Ранее Зеленский заявил, что о действиях ведомства узнает из Интернета. И свои решения министр с ним не обсуждает. В частности, речь об ответе на российскую ноту об отказе в возвращении Киеву украинских моряков. На это Климкин заявил, что имеет такие полномочия и не обязан обсуждать свои действия с президентом.

Внутриполитический скандал проходит на фоне скандалов в Раде и кампании перед досрочными выборами в парламент.