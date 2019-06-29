В Италии арестовали женщину-капитана, которая переправляла мигрантов из Африки

Итальянский суд арестовал женщину-капитана, которая пыталась ввести в порт Лампедуза судно с десятками мигрантов. Ее подозревают в пособничестве незаконной миграции и отказе подчиняться распоряжениям.



Уже несколько недель судно Sea Watch 3 находится в море, ему не дают разрешения на заход в итальянские порты. Несмотря на это, в среду корабль все же вошел в территориальные воды Италии с 40 мигрантами на борту. Минувшей ночью на берег все же доставили двоих человек – им потребовалась медицинская помощь.

Итальянские власти предлагают отправить судно в Нидерланды, под флагом которых оно ходит. Однако в голландском Минюсте заявляют, что не готовы принять мигрантов, передает телеканал "Россия 24".