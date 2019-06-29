Новости

29 июня 201907:47

С ожогами более 50% тела двое пострадавших из Коврова эвакуированы в Нижний Новгород

Global Look Press

Главный врач ковровской станции медицинской скорой помощи Александр Коптев сообщил, что с помощью санавиации двое пострадавших от взрыва газа в жилом доме города Ковров будут эвакуированы в ожоговый центр Нижнего Новгорода.

У обоих пострадавших ожоги более 50 % тела.

Глава Коврова Анатолий Зотов сообщил, что опасности разрушения жилого дома. Пострадали шесть из 80 квартир дома. Две квартиры на первом этаже, остальные по стояку выше.

Помощник губернатора региона Ольга Петрова сообщила, что жителям пострадавших квартир было предложено переселиться в гостиницу "Ковров", но они предпочли переехать к родственникам.

В настоящее время расселено 48 человек, передает РИА Новости.

В ближайшее время на место происшествия приедет губернатор Владимир Сипягин.

Управление СК по региону начало доследственную проверку.

В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области ночью произошел взрыв с последующим возгоранием. Одиннадцать человек пострадали, двое из них в реанимации. Один человек погиб. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Сейчас

07:47

С ожогами более 50% тела двое пострадавших из Коврова эвакуированы в Нижний Новгород

07:03

В Коврове житель пятиэтажного дома взорвал квартиру, есть погибший и пострадавшие

06:57

В Якутии отмечают праздник лета - Ысыах

06:15

На реке Ока в Иркутской области прорвало дамбу

20:27

Взаимный интерес и дружелюбие: Песков сообщил подробности встреч в Осаке

20:16

Nord Stream 2 отозвала одну из трех заявок в Дании

19:57

Упавшее дерево убрали с путей голубой ветки метро

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Эрдоган: отсрочки в поставках С-400 в Турцию нет

Эрдоган: отсрочки в поставках С-400 в Турцию нет

2 часа назад
Трамп: США готовы к честной торговой сделке с КНР

Трамп: США готовы к честной торговой сделке с КНР

1 час назад
ЧП в Иркутской области: людей спасают из зоны затопления

ЧП в Иркутской области: людей спасают из зоны затопления

3 часа назад

Трансляции

13:45

Заявление для прессы по итогам российско-японских переговоров
20:00

Программа "Вести в субботу"

Завтра, 30 июня

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
С ожогами более 50% тела двое пострадавших из Коврова эвакуированы в Нижний Новгород

С ожогами более 50% тела двое пострадавших из Коврова эвакуированы в Нижний Новгород

25 минут назад
Британские СМИ сообщили о третьем участнике отравления Скрипалей

Британские СМИ сообщили о третьем участнике отравления Скрипалей

4 часа назад
На реке Ока в Иркутской области прорвало дамбу

На реке Ока в Иркутской области прорвало дамбу

1 час назад
Европа изнывает от аномальной жары

Европа изнывает от аномальной жары

6 часов назад
Генсек ООН рассказал про растущее равнодушие политиков к теме климатических изменений

Генсек ООН рассказал про растущее равнодушие политиков к теме климатических изменений

2 часа назад
Трамп пригласил Ким Чен Ына встретиться с ним на границе КНДР и Южной Кореи

Трамп пригласил Ким Чен Ына встретиться с ним на границе КНДР и Южной Кореи

5 часов назад
Элтон Джон назвал "лицемерием" слова российского президента об отношении к ЛГБТ-сообществу

Элтон Джон назвал "лицемерием" слова российского президента об отношении к ЛГБТ-сообществу

5 часов назад
"Северный поток-2", Дания и Украина: последние заявления "Газпрома"

"Северный поток-2", Дания и Украина: последние заявления "Газпрома"

7 часов назад
Порошенко негодует: Украину не предупредили о встрече Путина и Трампа

Порошенко негодует: Украину не предупредили о встрече Путина и Трампа

54 минуты назад
В Якутии отмечают праздник лета - Ысыах

В Якутии отмечают праздник лета - Ысыах

39 минут назад
В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

27.06.2019 12:15
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
В Италии арестовали женщину-капитана, которая переправляла мигрантов из Африки

В Италии арестовали женщину-капитана, которая переправляла мигрантов из Африки

11 минут назад
Российские спортсмены завоевали девять медалей в восьмой день Европейских игр

Российские спортсмены завоевали девять медалей в восьмой день Европейских игр

8 часов назад
Шоу удалось: как Алибасов заработал 26 миллионов на своей болезни

Шоу удалось: как Алибасов заработал 26 миллионов на своей болезни

9 часов назад
Грузинская диаспора просит Путина восстановить авиасообщение

Грузинская диаспора просит Путина восстановить авиасообщение

9 часов назад
Версальский договор: 100 лет попытке американцев перекроить мир под себя

Версальский договор: 100 лет попытке американцев перекроить мир под себя

10 часов назад
"Яму" закрыли на ремонт: молодежь недовольна, местные жители счастливы

"Яму" закрыли на ремонт: молодежь недовольна, местные жители счастливы

10 часов назад
"Не против кого-то, а за себя самих": Путин рассказал о политике России

"Не против кого-то, а за себя самих": Путин рассказал о политике России

10 часов назад
Путин и Трамп поднимают стаканы: эксклюзивные подробности саммита G20

Путин и Трамп поднимают стаканы: эксклюзивные подробности саммита G20

10 часов назад
Взаимный интерес и дружелюбие: Песков сообщил подробности встреч в Осаке

Взаимный интерес и дружелюбие: Песков сообщил подробности встреч в Осаке

11 часов назад
Европейские игры. Российские велогонщики завоевали золото в командном пасьюте

Европейские игры. Российские велогонщики завоевали золото в командном пасьюте

11 часов назад
Кадыров согласился с Путиным по поводу предателей

Кадыров согласился с Путиным по поводу предателей

12 часов назад
Автомобиль за 30-50 тысяч рублей: что можно купить по цене смартфона?

Автомобиль за 30-50 тысяч рублей: что можно купить по цене смартфона?

12 часов назад
Приложения для фиксации нарушений могут оказаться вне закона

Приложения для фиксации нарушений могут оказаться вне закона

12 часов назад
Учителя - тоже люди? Строгие нравы против раскрепощенности

Учителя - тоже люди? Строгие нравы против раскрепощенности

14 часов назад
Многие древние крокодилы были вегетарианцами

Многие древние крокодилы были вегетарианцами

14 часов назад
Коллекторы напомнили ипотечникам о золотом правиле

Коллекторы напомнили ипотечникам о золотом правиле

15 часов назад
Полностью обновлённый мобильный Firefox доступен для тестирования

Полностью обновлённый мобильный Firefox доступен для тестирования

16 часов назад
"Движение вверх" установило рекорд в Китае

"Движение вверх" установило рекорд в Китае

18 часов назад
Крупные российские компании поддержат первую в мире онлайн-игру для слепоглухих

Крупные российские компании поддержат первую в мире онлайн-игру для слепоглухих

19 часов назад
Почему трясет Ангелу Меркель: возможные причины тремора канцлера Германии

Почему трясет Ангелу Меркель: возможные причины тремора канцлера Германии

21 час назад
Топ-10 стран-производителей чая

Топ-10 стран-производителей чая

28.06.2019 06:39
Доллар и евро в июле сделают передышку на коррекцию

Доллар и евро в июле сделают передышку на коррекцию

28.06.2019 06:00
Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома

Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома

28.06.2019 01:42