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Саммит G20 в Осаке 1 час назад

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29 июня 201908:20

Эксклюзив ВГТРК от Трампа: Путин - прекрасный парень

Эксклюзив ВГТРК от Трампа: Путин - прекрасный парень

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свою встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла накануне в японской Осаке.

"Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча", — заявил президент США обозревателю ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Трампа, они с Владимиром Путиным многого достигли, начали обсуждать торговлю.

"У нас должна быть торговля – между Россией и США, двумя великими странами. Вчера была прекрасная встреча. Он необычайный человек. Спасибо большое", — заявил президент США.

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