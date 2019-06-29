Черышев анонсировал свой переход в "Валенсию"

Полузащитник испанского "Вильярреала" и сборной России Денис Черышев сообщил, что в ближайшее время состоится его переход в "Валенсию". Напомним, что в сезоне-2018/19 российский футболист выступал за "летучих мышей" на правах аренды.

"Можно сказать, что переход в "Валенсию" практически завершен. Мне приятно, что тренер Марселино сделал ставку на меня. Перейдя в "Валенсию", я смогу вернуться в Лигу чемпионов. Для меня это вызов", – приводит слова Черышева El Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что отступные за 28-летнего россиянина составляют 7 миллионов евро. Однако "Вильярреал" может уступить права на полузащитника за 5-6 миллионов.