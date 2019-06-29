Си Цзиньпин: Китай будет вести торговые переговоры с США "на равных условиях"

Китайский лидер заявил о необходимости вести торговые переговоры с США на равных условиях. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в субботу, сообщает агентство "Синьхуа". Он призвал американского президента Дональда Трампа вести переговоры по спорным торговым вопросам с учетом интересов обеих стран, при условии "равноправия и взаимного уважения". Он заверил, что КНР искренне стремится решить разногласия с США, в том числе — торговые. Си Цзиньпин добавил, что считает отношения США и КНР одними из наиболее важных в мире. По его словам, за 40 лет с момента установления дипломатических отношений между КНР и США ситуация заметно изменилась, однако осталась неизменной тональность отношений: "сотрудничество лучше конфликтов, диалог лучше конфронтации".

Председатель КНР заявил президенту США, что Китай будет защищать свои коренные интересы, которые касаются "государственного суверенитета и достоинства страны".

Ранее сообщалось, что лидеры Китая и США на встрече в Осаке во время саммита G20 договорились возобновить переговоры по торговому соглашению "на основе равенства и совместного уважения". По итогам встречи двух лидеров, которая продлилась 1 час 20 минут, американская сторона сообщила, что дополнительные пошлины на китайские товары пока вводиться не будут.

Трамп оценил встречу с китайским лидером как "превосходную" и выразил готовность достичь взаимоприемлемого торгового соглашения с Китаем. По его мнению, документ будет иметь "историческое значение".

В 2018 году США и Китай ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В конце прошлого года на полях саммита G20 в Аргентине Трамп и Си договорились о "перемирии" в торговой войне. Однако уже в мае 2019 года США повысили пошлины на китайский экспорт объемом в 200 миллиардов долларов, объяснив это нарушением Китаем своих обязательств. Пошлины на китайские товары были повышены с 10% до 25% в начале мая. Также президент США анонсировал повышение пошлин на весь оставшийся импорт из Китая (по примерным оценкам экономистов, в 300 миллиардов долларов). В ответ Пекин с июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом в 60 миллиардов долларов.