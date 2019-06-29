Глушаков подписал контракт с "Ахматом"

Экс-капитан московского "Спартака" Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом". Договор будет действовать по схеме "1+1". Детали соглашения с 32-летним полузащитником не разглашаются.

"Футболист прибудет в субботу в Австрию на учебно-тренировочный сбор команды и начнет подготовку к сезону", – говорится в заявлении пресс-службы "Ахмата".

Как ранее сообщал Чемпионат.com, Глушаков будет получать в грозненском клубе 1 миллион евро. Напомним, что в предыдущем сезоне футболист провел за "Спартак" 18 матчей, забив в них 3 мяча.