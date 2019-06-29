Сестра президента Грузии: Россия не враг никого

У Эллен Каррер д'Анкосс, постоянного секретаря Французской академии, девичья фамилия Зурабишвили. Скоро у нее юбилей — 90 лет.

- Вы наверняка следите за тем, что происходит Совете Европы. Вы рады возвращению России в Парламентскую Ассамблею?

- Я ожидала это. Сидела и смотрела на телевидение, где показывали все дебаты. Я просто дрожала. Я была уверена, что так кончится. Это было нелегко. Россия могла бы выйти из этого без настоящих полномочий в Совете Европы. Мне кажется, что это первый шаг к выходу из санкций. В конце концов что-то произошло. Это только ПАСЕ. Там 200 человек 196 голосовали "за" Россию. Решили, что все-таки момент уже выйти из этой холодной войны, — отметила Эллен Каррер д'Анкосс.

- Простите меня за неудобный, наверное, для вас вопрос. Вы — великая француженка, но урожденная Зурабишвили.

- Да. Это моя двоюродная сестра.

- Президент Грузии — ваша двоюродная сестра, про это мало кто знает. Из ее уст мы услышали, что Россия — враг, агрессор. И грузинские депутаты, к сожалению, вместе со своими коллегами покинули зал Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

- Дорогой друг, вы знаете, что во всех семьях разные люди существуют. И разные мнения. Я живу в стране, где считают, что у вас одно мнение, у другого — другое. Меня достаточно знают в России и во Франции. Я считаю, что Россия не враг никого. Я ничего не могу сделать. Единственная вещь, которую я могу сказать, — с момента, как мою сестру выбрали как президента, я решила, что нигде не буду никогда не говорить ни о Грузии, ни о грузинско-русских отношениях просто из приличия.