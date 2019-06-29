Путин: вопрос с украинскими моряками решат "спокойно и в рабочем режиме"

Власти России "спокойно, в рабочем режиме" решат вопрос с украинскими моряками, задержанными после провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом заявил на пресс-конференции по завершении саммита G20 в японской Осаке президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, Киев в лице главы Генштаба украинской армии "подтвердил, что это была провокация, организованная (прежним президентом Петром) Порошенко в ходе предвыборной борьбы". Если это так, то украинская сторона фактически признала, что это была провокация с их стороны.

Моряки, отметил Путин, "просто исполняли приказ", и в Москве отдают себе в этом отчет, однако "они нарушили российский закон".

По словам российского президента, тема украинских моряков поднималась и в ходе его переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, президент США "сделал эту тему одной из приоритетных" в ходе их общения в Осаке.

"Мы объяснили, что там происходит, мы в общем говорили на эту тему, решения пока нет. У нас идет судебное разбирательство, нужно дождаться", — отметил Путин. По его мнению, нужно избежать использования ситуации с моряками в предвыборной кампании на Украине, связи этих процессов с внутриполитической украинской тематикой.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Три украинских военных судна нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, игнорируя требования пограничников. В итоге корабли были задержаны, а экипаж арестован по обвинению в нарушении госграницы. Ранее президент России неоднократно заявлял, что считает произошедшее заранее спланированной провокацией.

Прямую трансляцию итоговой пресс-конференции Владимира Путина в Осаке вел телеканал "Россия 24".