Элтон Джон заблуждается: Путин рассказал об отношении к ЛГБТ в России

В России – ровное и спокойное отношение к ЛГБТ-сообществу, заявил президент России Владимир путин на пресс-конференции по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке. Путина попросили прокомментировать заявление британского певца Элтона Джона.

Российский лидер напомнил, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ относится к несовершеннолетним. "Дайте человеку вырасти и решить, кто он есть", — отметил президент РФ.