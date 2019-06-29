Путин назвал встречу с Трампом "хорошей, деловой и прагматичной"

Президент России Владимир Путин назвал встречу с американским лидером Дональдом Трампом "хорошей, деловой и прагматичной". На пресс-конференции Путин отметил, что во время беседы были затронуты практически все ранее обозначенные вопросы, представляющие взаимный интерес, передает "Интерфакс". В частности, обсуждались экономические отношения РФ и США, их российских лидер оценил как находящиеся "в неудовлетворительном состоянии".

Путин напомнил, что на недавно прошедшем петербургском экономическом форуме американская делегация была одной из самых представительных — более 500 человек, что говорит об интересе американского бизнеса к развитию торгово-экономических связей с России. Среди прочего, российский президент озвучил идею создания структуры из представителей бизнес-сообщества, которая бы занялась изучением перспектив в торгово-экономическом сотрудничестве.

Помимо этого, лидеры двух стран обсудили ситуацию в различных регионах мира. В числе прочего — ситуацию в Венесуэле и так называемое "российское вмешательство" в выборы. Путин полагает, что Россия и США должны "перевернуть страницу", выйти из нынешней неудовлетворяющей обе стороны ситуации и работать над развитием двусторонних отношений.

Говоря о возможности введения Соединенными Штатами новых санкций в отношении РФ, Путин подчеркнул, что вопрос выстраивания отношений с Москвой — "это дело американской стороны". В любом случае Россия "ни о чем просить не будет".

Подводя итоги общения с Трампом, Путин назвал консультации полезными. Ранее, отвечая на вопрос обозревателя ВГТРК Павла Зарубина, Трамп назвал Путина "прекрасным парнем".