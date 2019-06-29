29 июня 201911:24
Российские волейболисты обыграли аргентинцев и вышли в финал Лиги наций
На предварительном этапе Лиги наций, который проходит в Австралии, мужская сборная России встречалась с командой Аргентины. Россияне добились победы над соперником в пяти партиях со счетом 25:19, 22:25, 25:18, 21:25, 15:11.
Самым результативным игроком встречи стал Игорь Филиппов, набравший 16 очков. После 14 игр российские волейболисты занимают третье место. На счету нашей команды 11 побед. Россияне за тур до окончания предварительного этапа оформили путевку в финал Лиги наций.
Следующую встречу на турнире сборная России проведет 30 июня. Россияне сразятся с командой Китая. Финальный этап турнира, где примут участие шесть команд, пройдет в Чикаго с 10 по 14 июля.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Все встречи Путина в Осаке
- Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило. Видео
- Россиянам запретили держать дома медведей, львов и кобр
- Дело основателя "Рольфа": четыре миллиарда и 29 обысков
- Меркель вновь "активна и здорова"
Самое читаемое
-
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
- Трое молодых людей жестоко расправились с однокурсницей ради кредита
- Мама исчезнувшей балерины Большого театра впервые дала интервью
- Катастрофа Ан-24: пилот и техник ценою своих жизней спасли пассажиров
- Унитаз в виде трона: Интернет потрясли фото из особняка убитого депутата
Телеканал "Россия"
-
"История одного назначения": премьера 29 июня в 23.00!
- "Привет, Андрей!": Алибасов расцеловал Малахова и поинтересовался, кто он
- Ради спасения матери девушка готова продать свою почку
- Вышел трейлер романтического фильма "Серебряные коньки"
Вести.Экономика
-
Главный дизайнер Apple Джони Айв покидает компанию
- Китай резко сокращает импорт сельхозпродукции из США
- Путин: современный либерализм окончательно изжил себя
- Топ-10 стран-производителей чая
- США "не заинтересованы" в равноправной сделке с Китаем
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- Huawei представила мощный процессор для доступных смартфонов
- Bitcoin опять стоит $10 000. Почему?
- Honor и Huawei, которым достанется новый Android: список
- Vivo обещает зарядить смартфон за 13 минут
Авто.Вести.Ru
-
Автомобиль за 30-50 тысяч рублей: что можно купить по цене смартфона?
- Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома
- Audi представила обновленный Q7 (и кое-что привезла в Россию)
- "Патриот" с автоматом уже на подходе
- Первый экземпляр Toyota Supra продали за 132 млн рублей
Недвижимость
-
Землю с мусором и травой могут изъять
- Поликлиникам присвоят звезды, как отелям
- Мужчина замуровал вход в квартиру, которую продали за долги
- Подводные камни: что прячется за большой скидкой на квартиру
- Роман Абрамович хочет купить самую дорогую виллу в Израиле
- Найдены самые дешевые съемные квартиры в Москве
Вести.Медицина
-
Болит живот? Хорошо, если это не 30-сантиметровый червь
- Бутерброды привели к вспышке листериоза и смерти людей
- Как снять зуд от укусов насекомых: 4 простых и эффективных домашних средства
- Человек-дерево просит врачей об ампутации рук
- Почему люди отказываются от секса и так ли он вообще нам нужен
Вести в 20.00
-
Путин и Трамп поднимают стаканы
- Почему не справилась ливневка Шереметьево
- С тусовочной Хохловки прогнали молодежь
Вести-Москва
-
Трансфер грузовиками: дороги в Шереметьево затоплены
- Бесплатные справки по запредельным ценам: как юристы "помогают" пенсионерам в Москве
- Сбой на Октябрьской железной дороге: похищено полтора километра кабеля
- Вкладчиков финансовой пирамиды обманули на миллиард рублей
- Выходные: гала-концерт конкурса Чайковского, "Велоночь" и семейный отдых в Третьяковке
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
МРТ на ходу: портативный аппарат поместится даже в машине скорой помощи
- Во власти бактерий: темперамент детей зависит от микроорганизмов
- Медики подтвердили связь между деменцией и нарушением сердечного ритма
- Почти как живая: новая рыба-робот получает энергию от синтетической крови
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Скончалась мать Михаила Ефремова, актриса Алла Покровская
- Больше чем любовь. Юрий Визбор и Ада Якушева
- Друзья и коллеги вспоминают Андрея Харитонова
- Об итогах Международного кинофестиваля "Зеркало"
Москва 24
-
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится осеннее ненастье
- Телеканал Москва 24 попал в "дьявольскую" квартиру, откуда изъяли детей
- Уснувшую пассажирку забыли на борту самолета
- Момент взрыва автомобиля на МКАД попал на видео
- Пес спас младенца, брошенного матерью в парке
Сегодня
Лидеры России и США поговорили о вмешательстве
43 минуты назад
Эксклюзив ВГТРК от Трампа: Путин - прекрасный парень
4 часа назад
Трансляции
Путин рассказал о перегибах либерализма
34 минуты назад
Путин назвал дело Голунова произволом
1 час назад
Трамп о поставках С-400: Эрдоган не виноват, это все Обама
26 минут назад
Европа изнывает от аномальной жары
10 часов назад
В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы
27.06.2019 12:15
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце
26.06.2019 14:55
Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну
3 часа назад
В Якутии отмечают праздник лета - Ысыах
4 часа назад
На реке Ока в Иркутской области прорвало дамбу
6 часов назад
Грузинская диаспора просит Путина восстановить авиасообщение
13 часов назад
Приложения для фиксации нарушений могут оказаться вне закона
16 часов назад
Учителя - тоже люди? Строгие нравы против раскрепощенности
18 часов назад
Многие древние крокодилы были вегетарианцами
18 часов назад
Коллекторы напомнили ипотечникам о золотом правиле
19 часов назад
"Движение вверх" установило рекорд в Китае
22 часа назад
Топ-10 стран-производителей чая
28.06.2019 06:39
Доллар и евро в июле сделают передышку на коррекцию
28.06.2019 06:00
Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома
28.06.2019 01:42