Механик автосервиса извлек змею из-под приборной панели машины. Видео

Сотрудники автосервиса в городе Плано, расположенного в штате Техас на юге США, провели необычное "техническое обслуживание" грузовика, владелец которого пригнал машину для проведения техосмотра.

Как выяснилось, под приборную панель грузовика заползла змея.

Рептилию извлек один из механиков, который, как выяснилось, в прошлом держал похожую змею у себя дома, поэтому имеет навыки обращения с подобными визитерами.

В результате инцидента никто не пострадал, питона уже передали ветеринарам.