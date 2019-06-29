Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Оснований беспокоиться за здоровье канцлера Германии Ангелы Меркель нет, уверена она сама. "У меня все хорошо", — сообщила бундесканцлер журналистам на полях саммита G20 в японской Осаке, добавив, что каких-либо дополнительных подробностей у нее нет.

Меркель не уточнила, что может скрываться за приступами дрожи, периодически появляющимися у нее в последние недели, и не сказала, консультировалась ли с врачом, пишет Bild. Однако она уверена: эта реакция "как появилась, так и пройдет".

В субботу, 29 июня, Меркель встречалась на полях саммита "двадцатки" с президентом России Владимиром Путиным. Выглядела она бодро, передает РИА Новости.

Накануне официальный представитель правительства Германии Мартина Фиц заявила, что со здоровьем у Ангелы Меркель все в порядке. По словам Фиц, на фотографиях из Осаки видно, что Меркель "активна и здорова", и все мероприятия канцлера на саммите G20 состоятся в запланированном режиме.

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.