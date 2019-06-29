Кадыров: приход Глушакова поможет "Ахмату" решить задачи на сезон

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал заключение контракта между грозненским "Ахматом" и экс-капитаном московского "Спартака" Денисом Глушаковым. По мнению президента Чечни, 32-летний полузащитник быстро вольется в коллектив и поможет клубу решить стоящие перед ним задачи.

"Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб "Ахмат" известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны Дениса Глушакова… Уверен, Денис быстро вольется в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач", – написал Кадыров в Instagram.

Напомним, что "Ахмат" заключил соглашение с Глушаковым на один год. Договор предусматривает продление контракта еще на один сезон, если это устроит обе стороны.