Трамп о позиции Путина по либерализму: он видит, что происходит

Комментируя высказывание российского президента о либерализме, президент США Дональд Трамп предположил, что мнение Путина может основываться на наблюдениях за ситуацией в ряде американских городов, которыми управляют либеральные политики.

Трамп назвал мэров Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и некоторых других городов, которыми управляют сторонники либеральных взглядов, "невероятной группой людей". И добавил, что ему грустно смотреть на то, что происходит в некоторых американских мегаполисах и что российский президент не может признать либерализм "замечательной вещью" только из-за того, что он видит в некоторых американских городах. Американский лидер признался, что ему самому неловко наблюдать за тем, что происходит в некоторых американских городах, где политики "боятся что-то сделать". Трамп не исключил вмешательства федерального правительства в ситуацию с городским управлением в Америке.

Ранее в интервью изданию Financial Times Владимир Путин высказал мнение, что современная либеральная идея себя изжила и назвал некоторые явления "перегибами либерализма". Более того, вступила в противоречие с интересами большинства населения. Позднее Путин признался, что был удивлен активному обсуждению лидерами других государств и политиками его слов про либеральную идею.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал, что Путину по-прежнему близки идеи либерализма, но он против их принудительного навязывания другим. Пресс-секретарь добавил, что сейчас идеи либерализма стали агрессивно-доминирующими, и их стали буквально принудительно вменять в идеологию другим.