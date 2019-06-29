Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из эмирата, прихватив крупную сумму. Принцессу Хайю бинт аль-Хусейн не видели на публике с февраля этого года, пишет The Sun.

По данным британского таблоида, она бежала из ОАЭ в Германию, взяв с собой 11-летнюю дочь, семилетнего сына и 31 миллион фунтов стерлингов (примерно 39,4 миллиона долларов). Сообщается, что в ФРГ 45-летняя принцесса — единокровная сестра нынешнего короля Иордании Абдаллы II — попросила убежища и подала документы на развод.

В результате между ОАЭ и Германией разразился настоящий дипломатический кризис. По некоторым данным, 69-летний премьер ОАЭ требовал от Берлина выдать его жену и детей, но получил отказ, и сейчас его супруга находится под защитой. The Sun пишет также, что она решила бежать в Германию, а не в Великобританию, так как опасалась ее выдачи британскими властями.

В прошлом году сообщалось, что одну из дочерей Аль Мактума — Шамсу бинт Мохаммед бин Рашид Аль Мактум — насильно удерживают в Дубае. По имеющейся информации, ее не видели с тех пор, как в 2000 году в возрасте 19 лет она пыталась сбежать из имения ее семьи в британском графстве Суррей.