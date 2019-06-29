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29 июня 201912:40

Арсен Венгер может возглавить "Ниццу"

EPA

Экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер близок к подписанию контракта с французским клубом "Ницца". 69-летний специалист провел предварительные переговоры с руководством команды.

Об интересе "Ниццы" к Венгеру сообщил Sportbox.ru. Напомним, что последним клубом француза в тренерской карьере был "Арсенал", который он возглавлял 22 года. Венгер покинул лондонскую команду по окончании сезона-2017/18.

Ранее сообщалось, что французский тренер может возглавить сборную Японии.

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